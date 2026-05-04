Elezione presidente della Provincia | seggi aperti a Palazzo Sant' Agostino

Oggi, a Palazzo Sant’Agostino, i seggi sono aperti dalle 8 alle 20 per l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Salerno. Solo sindaci e consiglieri comunali in carica possono votare, come stabilito dalla Legge Delrio. L’elezione si svolge in questa giornata, con i rappresentanti eletti dei Comuni chiamati a esprimersi sulla scelta del nuovo mandatario.

Seggi aperti dalle ore 8 alle 20 di oggi a Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, solo per sindaci e consiglieri dei Comuni in carica (come previsto dalla Legge Delrio) chiamati ad eleggere il nuovo Presidente della Provincia. I candidatiLa scelta, per il dopo Giovanni Guzzo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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