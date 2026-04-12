In Ungheria si sono aperti i seggi per le elezioni di quest’anno, considerate tra le più rilevanti nel panorama europeo. Gli elettori sono chiamati a scegliere i rappresentanti in un momento di grande attenzione politica, con il primo ministro che tenta di rafforzare la sua posizione e di contrastare le forze di opposizione. Le votazioni si svolgono in un contesto di alta partecipazione e di attese sulla direzione futura del paese.

Urne aperte in Ungheria, in quella che è considerata da molti l'elezione più importante dell’anno in Europa. Dopo 16 anni al potere, oggi potrebbe lasciare la guida del Paese il premier Viktor Orbán, alleato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Le urne si sono aperte alle 6 del mattino, ora locale, e la chiusura è prevista per le 19. Orbán e il suo principale sfidante, Péter Magyar, dovrebbero andare a votare nel corso della mattinata. I due sfidanti. Ieri sera si sono tenuti i comizi finali: il premier nel cuore di Budapest, lo sfidante invece a Debrecen, roccaforte storica di Fidesz tornata contendibile. "Diventeremo grandi ancora, proteggiamo la nostra pace.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ungheria, seggi aperti: è l'elezione Ue più importante dell'anno. Orbàn gioca le ultime carte per arginare Magyar

Ungheria al voto, si aprono i seggi: Magyar sfida Orbán e l’Europa resta in attesaSi sono aperti alle 7 i seggi in Ungheria, in una giornata elettorale che va ben oltre i confini nazionali e tiene con il fiato sospeso l’intera...

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