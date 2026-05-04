Elevare Diritto ed Economia Politica a discipline fondative dei nuovi Licei | la proposta Apidge

Nella revisione delle Indicazioni Nazionali per i Licei, si discute di introdurre Diritto ed Economia Politica come discipline fondamentali. La proposta, avanzata da un gruppo di esperti, mira a rendere queste materie centrali nel percorso scolastico, sottolineando il loro ruolo nel formare una comprensione più concreta delle dinamiche sociali ed economiche. La discussione riguarda anche i contenuti e gli obiettivi di queste discipline all’interno del nuovo modello di scuola superiore.

?Il Diritto, non più inteso come un arido elenco di codici ma come una materia formativa al pari della Filosofia o della Storia, consente di strutturare il pensiero attraverso categorie logiche, fattispecie e nessi di causalità. Sempre il Diritto costruisce il linguaggio per la convivenza civile, così come la matematica lo fornisce per le scienze. La Costituzione diventa la “grammatica” della democrazia, offrendo una consapevolezza civica che va oltre la semplice celebrazione. Questi saperi diventano la base strutturale su cui innestare una nuova e rigenerata Educazione Civica.?La qualità dell’azione formativa si completa correlando i saperi giuridici a quelli strutturali dell’Economia Politica, superando la visione meramente aziendalistica della disciplina.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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