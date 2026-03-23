Ecco i nuovi programmi nei licei |  torna la geografia più storia sull’Occidente Arriva la IA nelle varie discipline

Arriva il programma per i licei italiani. Oggi la commissione presieduta dalla professoressa Loredana Perla, incaricata della revisione dei programmi scolastici, ha consegnato al ministero dell’Istruzione le nuove indicazioni. Tante le novità che conterrebbe il documento, secondo le prime indiscrezioni fornite da Ansa: dalla possibilità di svolgere formazione e scuola all’estero, all’insegnamento delle lingue con la metodologia Clil (Content and languace integrated learning), all’uso dell’ Intelligenza artificiale che entrerebbe trasversalmente in tutte le discipline. Niente più geostoria: ecco cosa cambia. Addio alla geostoria, geografia e storia saranno distinte. 🔗 Leggi su Open.online

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