Elettra Lamborghini ha recentemente attirato l'attenzione dei media per un episodio che riguarda la sua vita privata. La cantante ha condiviso sui social un momento speciale dedicato al suo cavallo, Ermes, che ha compiuto gli anni. L'evento ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno assistito a immagini di festeggiamenti e affetto nei confronti dell'animale. La notizia ha fatto il giro del web, evidenziando il legame tra l'artista e il suo animale domestico.

Elettra Lamborghini torna a far parlare di sé, ma questa volta non per la musica o la televisione. La cantante ha conquistato il pubblico con un gesto semplice ma carico di significato: festeggiare il compleanno del suo cavallo Ermes. Tra candeline, risate e parole piene d’amore, il momento condiviso sui social racconta molto più di una festa: è la prova concreta di un legame profondo tra essere umano e animale. Un episodio che offre uno spunto interessante per riflettere sul valore degli affetti, anche quelli meno convenzionali. Il gesto prende forma in un reel pubblicato su Instagram, dove Elettra si presenta nella stalla con una torta a base di carote, pensata appositamente per il suo cavallo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elettra Lamborghini e il compleanno di Ermes: quel gesto d’amore che ha commosso i fan

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