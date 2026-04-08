Cosa: La messa in scena dello spettacolo Città sola, un suggestivo progetto teatrale e installativo basato sull’omonima opera di Olivia Laing. Dove e Quando: Presso lo Spazio Rossellini a Roma, nella serata di sabato 11 aprile 2026 alle ore 21.00. Perché: Per vivere un’esperienza immersiva unica che, mescolando paesaggi sonori e biografie d’artista, indaga il profondo senso di isolamento che caratterizza la vita nelle metropoli contemporanee. Il fermento culturale della capitale si arricchisce di un appuntamento di profondo spessore introspettivo, pronto ad accendere i riflettori su uno dei grandi tabù della nostra epoca: l’isolamento metropolitano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Città Sola allo Spazio Rossellini: L’arte della solitudine

La morte ovvero il pranzo della domenica allo Spazio RosselliniCosa: Lo spettacolo teatrale La morte ovvero il pranzo della domenica con Serena Balivo e la regia di Mariano Dammacco.

Le Ali della Libertà: il teatro che include allo Spazio RosselliniCosa: Le Ali della Libertà — quando il teatro libera e include, una rassegna di cinque spettacoli tra teatro, danza e performance civile.

Argomenti più discussi: Città sola allo Spazio Rossellini; Città Sola A Spazio Rossellini; sabato 11 aprile va in scena Città sola di Olivia Laing Archivi; lacasadargilla incontra il pubblico.

A Cefalù, in realtà, ci sono diverse Cefalù A Cefalù non esiste una sola città. Ne esistono molte. E il problema è che chi amministra ne vede solo una: quella che conviene. C’è la Cefalù dei residenti, che chiede servizi e riceve silenzi. La Cefalù dei quartieri, ch - facebook.com facebook