Un monologo tratto dall’opera di Ghiannis Ritsos sarà rappresentato allo Spazio Rossellini, con Elena Arvigo che lo interpreterà e ne curerà la regia. Lo spettacolo si intitola Ismene e si svolgerà in una scena dedicata, portando in scena una performance intensa. La pièce si basa su un testo scritto dall’autore greco e sarà presentata in questa location, con un’unica protagonista sul palco.

Cosa: Lo spettacolo Ismene, intenso monologo tratto dall’opera di Ghiannis Ritsos, diretto e interpretato da Elena Arvigo. Dove e Quando: Presso lo Spazio Rossellini di Roma, giovedì 23 aprile 2026 alle ore 21.00. Perché: Un’occasione imperdibile per assistere alla rilettura di un personaggio tragico che rivendica il diritto alla normalità e al coraggio invisibile delle piccole cose. La tragedia greca ha spesso abituato il pubblico a confrontarsi con eroi titanici e destini ineluttabili, lasciando inesorabilmente nell’ombra quelle figure che, pur attraversando il dolore e la rovina, non si stagliano mai come protagonisti assoluti degli eventi narrati.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ismene: Elena Arvigo in scena allo Spazio Rossellini

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