Elefante uccide un uomo nel Kerala in India | ha spezzato la catena a cui era legato per un rito induista

Un uomo è rimasto ucciso nel Kerala, in India, quando un elefante si è liberato dalla catena a cui era legato e lo ha colpito. L’animale aveva spezzato la catena durante un rito induista a cui partecipavano gli elefanti. La vittima è stata colpita in modo fatale durante l’incidente. L’evento si è verificato in un’area dove gli elefanti sono usati per le cerimonie religiose.

Un uomo è morto dopo che un elefante si è liberato della catena e lo ha colpito in pieno. Nel Kerala questi animali sono costretti a partecipare ai riti induisti. Simboleggiano Ganesha, la divinità considerata foriera di saggezza e fortuna. L’uso, di origine religiosa e culturale, è oggi discusso per il maltrattamento degli animali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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