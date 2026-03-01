Texas uomo con abiti islamici spara in un bar e uccide tre persone Fbi | Terrorismo forse legato all' Iran

In un bar di Austin, Texas, un uomo vestito con abiti islamici ha aperto il fuoco, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre 14. L’uomo, che si presume sia il responsabile degli spari, è stato anche colpito e ucciso durante l’incidente. Le autorità hanno indicato che il caso potrebbe essere collegato a un atto di terrorismo, con possibili riferimenti all’Iran.

Tre persone sono state uccise, compreso il presunto autore della sparatoria, e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un famoso bar della capitale del Texas, Austin, secondo quanto riferito domenica dalle autorità. Il capo della polizia di Austin, Lisa Davis, ha dichiarato in una conferenza stampa tenutasi domenica mattina che la polizia ha ricevuto una chiamata che segnalava una "sparatoria da parte di un uomo" al Buford's, una birreria all'aperto nel quartiere dei divertimenti della città.

