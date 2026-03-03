Elefante spunta improvvisamente in strada e schiaccia 17enne dramma in India | Era a pochi metri da casa

Un elefante è apparso improvvisamente in strada e ha investito un’addolescente di 17 anni, causando la sua morte. La ragazza stava tornando da scuola e si trovava a pochi metri dalla sua abitazione, appena scesa dall’autobus che la riportava a casa. La tragedia si è verificata in India, lasciando la comunità sconvolta per l’accaduto.

La ragazza stava tornano da scuola ed era da poco scena dall’autobus che la riaccompagnava a casa quando si è consumata la tragedia. L'elefante sarebbe spuntato da dietro attaccandola senza darle scampo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Flavia travolta in strada a pochi metri da casa: è shockUna tragedia ha colpito la comunità di Bricherasio nella serata di martedì 5 febbraio. La sbandata, poi lo schianto tremendo: Roberto era a pochi metri da casaTragedia nel primo pomeriggio a Quartu (Cagliari), lungo la strada provinciale 95, in località S’Ecca s’Arrideli, dove ha perso la vita Roberto...