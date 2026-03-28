A Marano, in provincia di Modena, un uomo di 35 anni in stato di alterazione ha aggredito le auto in transito, causando scompiglio tra i passanti. Un video riprende il momento in cui si scaglia contro i veicoli, generando paura tra chi si trovava sul posto. Sul luogo sono intervenuti le forze dell'ordine per fermare l’uomo e gestire la situazione.

E' successo a Marano, in provincia di Modena: un 35enne in stato di alterazione. Interviene la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si lancia contro le auto in transito e semina il panico: il video

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