Frosinone panico allo Scalo | giovane semina il caos tra auto e passanti video

Momenti di forte tensione nella zona dello Scalo a Frosinone, dove un giovane di origine egiziana ha seminato il panico tra passanti e automobilisti. Secondo quanto riferito da testimoni, il ragazzo avrebbe iniziato a urlare in strada, a lanciarsi contro le auto in transito e ad aggredire verbalmente alcune persone, creando una situazione di pericolo e allarme. L’episodio ha spinto diversi residenti e commercianti della zona a contattare le forze dell’ordine, preoccupati per l’escalation della situazione. Tuttavia, all’arrivo delle pattuglie, del giovane non c’era più traccia. Non si tratterebbe di un caso isolato. Chi vive e lavora nel quartiere parla infatti di comportamenti simili che si ripeterebbero con frequenza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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