Elba 56enne denunciato dopo aver acceso un fuoco nel bosco

Un uomo di 56 anni è stato denunciato nelle ultime ore dopo aver acceso un fuoco in un’area boschiva. I Carabinieri, intervenuti su segnalazione, hanno notato del fumo provenire dal bosco e sono arrivati sul posto. Dopo aver individuato il materiale infiammabile, hanno proceduto a verificare la presenza di eventuali reati e a identificare l’autore dell’episodio.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i Carabinieri a individuare il fumo nel bosco?. Cosa ha scoperto il Nucleo dopo aver trovato il materiale infiammabile?. Perché l'uomo è stato denunciato nonostante abbia spento il fuoco?. Quali nuove misure adotterà il comparto Forestale per l'estate?.? In Breve Nucleo Carabinieri Parco di Marciana Marina ha rilevato il fumo durante perlustrazione.. L'accensione è avvenuta nel perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.. Denuncia sporta all'AG di Livorno per violazione norme uso fuochi.. Presidio costante del comparto Forestale dell'Arma dei Carabinieri di Livorno.. Un uomo di 56 anni residente sull’Isola d’Elba è stato denunciato all’AG di Livorno dopo aver acceso un fuoco in una zona boschiva della località Pieve di San Giovanni, nel comune di Campo nell’Elba.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elba, 56enne denunciato dopo aver acceso un fuoco nel bosco Notizie correlate Isola d'Elba, accede un fuoco nell'area protetta nonostante il divieto: denunciatoI carabinieri parco di Marciana Marina hanno denunciato un 56enne residente all'Elba dopo un controllo eseguito in località Pieve di San Giovanni. Isola d'Elba, accende un fuoco nell'area protetta nonostante il divieto: denunciatoI carabinieri parco di Marciana Marina hanno denunciato un 56enne residente all'Elba dopo un controllo eseguito in località Pieve di San Giovanni. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Abbruciamento vietato, denunciato un 56enne residente nel campese; Isola d'Elba, accende un fuoco nell'area protetta nonostante il divieto: denunciato; Fuoco nel Parco: denunciato un 56enne; Incendi, la Regione ricorda che sono vietati abbruciamenti di residui vegetali se c’è vento. Live dalla spiaggia di Marina di Campo, l'elba vi aspetta Segui Marina di Campo App - facebook.com facebook Il verde conquista l'orizzonte: l'Elba festeggia l'arrivo della primavera con un tripudio di colori e vitalità. Photo by Daniele Fiaschi #visitelba #primavera #elba #isoladelba #dronephotography #wildnature x.com