Isola d' Elba accende un fuoco nell' area protetta nonostante il divieto | denunciato
Un uomo di 56 anni è stato denunciato sull'Isola d'Elba dopo aver acceso un fuoco in un'area protetta, in violazione delle normative vigenti. L'episodio si è verificato nella zona di Pieve di San Giovanni durante un controllo dei carabinieri del parco di Marciana Marina. Nonostante il divieto, l'individuo ha proceduto all'accensione, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine.
I carabinieri parco di Marciana Marina hanno denunciato un 56enne residente all'Elba dopo un controllo eseguito in località Pieve di San Giovanni. È qui che i militari dell'Arma hanno notato del fumo provenire da un’area boschiva situata all’interno del perimetro del Parco Nazionale.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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