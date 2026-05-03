Isola d' Elba accende un fuoco nell' area protetta nonostante il divieto | denunciato

Un uomo di 56 anni è stato denunciato sull'Isola d'Elba dopo aver acceso un fuoco in un'area protetta, in violazione delle normative vigenti. L'episodio si è verificato nella zona di Pieve di San Giovanni durante un controllo dei carabinieri del parco di Marciana Marina. Nonostante il divieto, l'individuo ha proceduto all'accensione, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine.