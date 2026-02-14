La sciampada del Zampa al Teater-Canzon

Fabio Wolf ha preso il palco al Teater-Canzon con il suo spettacolo “La sciampada del Zampa”, portando in scena una performance che ha attirato molti spettatori. La serata si è svolta tra musica dal vivo e racconti che richiamano le radici milanesi, mantenendo viva la tradizione locale. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

e Fabio Wolf El Teater Canzon l'è on'invenzion milanesa, nassuda de la ment del gran "Scior G", e incoeu semm in tant artist chì a Milan a cercà la strada per tegnila viva e al pass cont i temp che corren. Ona manera original l'è quella del stralunaa Vincenzo Zampa e del sò spettacol " Poesie dal basso ", in cartellon a l' Elfo Puccini. El se presenta in scena in de per luu, cont on bass elettrich, on amplificator e tanti paroll cantade: on teater coraggios e pienn de vitta. Milanes d'elezion, el Vincenzo l'è nassuu a Monopoli e l'ha studiaa al Teater Stabil de Genova. In del 2011 l'ha vinciuu el Premi Ubu come miglior attor sott' a la trentina per "The History Boys", cap d'opera cont la regia de l'Elio De Capitani e del Ferdinando Bruni.