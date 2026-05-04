Eightco Holdings ha reso noto di possedere un portafoglio complessivo di circa 333 milioni di dollari. Tra le attività figurano investimenti in OpenAI e Beast Industries, con circa 90 milioni di dollari in azioni indirette di OpenAI e 25 milioni di dollari in azioni di Beast Industries. Inoltre, la società detiene oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD. La composizione della tesoreria è aggiornata al 27 aprile 2026.

- Composizione della tesoreria di Eightco al 27 aprile 2026: 90 milioni di dollari in azioni OpenAI (indirette), 25 milioni di dollari in azioni Beast Industries, 11.068 ETH, 283 milioni di WLD e 121 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti World offre una soluzione al problema del "doppio umano" in un mondo in cui aumentano deepfake e agenti agentici Tinder, Zoom, Docusign, Vercel, Browserbase ed Exa integreranno funzionalità di verifica della Prova di Umanità (Proof of Human) Eightco offre un'esposizione indiretta ad alcune delle società private più innovative, tra cui OpenAI e Beast Industries EASTON, Pennsylvania, 30 aprile 2026 PRNewswire -- Eightco Holdings Inc.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un portafoglio complessivo di circa 333 milioni di dollari, che comprende OpenAI, Beast Industries, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD

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Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) reports $336M treasury: OpenAI, WLD, ETH and cash holdingsEightco offers public market access to the most innovative private companies including OpenAI and Beast Industries EASTON, Pa., April 21, 2026 /PRNewswire/ — Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ... cryptobriefing.com

""" AGGIORNAMENTO: Eightco Holdings riferisce 333M di asset, tra i quali 283M di Worldcoin e 11K+ detenzioni diETH. """ #criptovalute #borsa #finanza x.com