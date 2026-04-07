Bitmine Immersion Technologies BMNR annuncia che le sue partecipazioni in ETH hanno raggiunto i 4,803 milioni di token mentre il valore complessivo delle criptovalute e delle risorse liquide ammonta a 11,4 miliardi di dollari
Bitmine Immersion Technologies ha comunicato di possedere 4,803 milioni di token ETH, mentre il valore totale delle criptovalute e delle risorse liquide è di 11,4 miliardi di dollari. La società ha ottenuto l’approvazione per il trasferimento dalla borsa NYSE American al New York Stock Exchange, con inizio delle negoziazioni previsto per il 9 aprile 2026. Inoltre, la società detiene 3 unità non specificate.
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