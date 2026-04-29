Inventiamo una banconota | il Cpia di Lenola vince con la rondine che unisce

Il Cpia di Lenola ha vinto un concorso con un progetto intitolato “la rondine che unisce”. La proposta prevede la creazione di una banconota immaginaria raffigurante una rondine, simbolo di incontro e di unione tra diverse culture. La commissione ha valutato l’originalità dell’idea, che combina elementi di ambiente e inclusione all’interno di un’immagine simbolica dell’Europa. La vittoria è stata annunciata in una cerimonia dedicata all’evento.