Inventiamo una banconota | il Cpia di Lenola vince con la rondine che unisce
Il Cpia di Lenola ha vinto un concorso con un progetto intitolato “la rondine che unisce”. La proposta prevede la creazione di una banconota immaginaria raffigurante una rondine, simbolo di incontro e di unione tra diverse culture. La commissione ha valutato l’originalità dell’idea, che combina elementi di ambiente e inclusione all’interno di un’immagine simbolica dell’Europa. La vittoria è stata annunciata in una cerimonia dedicata all’evento.
Una banconota immaginaria, una rondine e un’idea di Europa fondata su incontro, ambiente e inclusione. Con il progetto La rondine: un volo che unisce, il CPIA di Lenola spicca in una delle iniziative più prestigiose ideate dalla Banca d’Italia e si aggiudica la selezione interregionale del.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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