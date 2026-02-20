A Corleone nasce la curvatura economico finanziaria nel Liceo Scientifico | accordo tra IISS Don Colletto e Banca d’Italia | un accordo innovativo per l’educazione finanziaria

A Corleone, la scuola si apre al mondo della finanza grazie a un nuovo accordo tra l’IISS Don Colletto e la Banca d’Italia. La causa è la volontà di insegnare agli studenti concetti di economia e gestione del denaro in modo pratico. La firma del documento permette agli alunni di partecipare a workshop e simulazioni finanziarie, rendendo l’apprendimento più concreto. La dirigente scolastica, professoressa, sottolinea l’importanza di avvicinare i giovani alle sfide del mercato. L’iniziativa punta a formare cittadini più consapevoli e informati.

È un accordo innovativo quello sottoscritto a Palermo tra la Filiale regionale della Banca d'Italia e l'IISS Don Colletto di Corleone guidato dalla dirigente scolastica prof.ssa Elisa Inglima. L'intesa recepisce le finalità promosse congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalla Banca d'Italia attraverso il Protocollo d'Intesa nazionale del 28 gennaio scorso.