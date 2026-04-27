Pensione e incarico dirigenziale Pestelli FdI | La trasparenza su Carradori è un obbligo morale

Da forlitoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante di un partito politico ha richiesto chiarezza sulla posizione del direttore generale di un’Ausl regionale. La questione riguarda il suo incarico dirigenziale e la sua eventuale gratuità, considerando anche il trattamento pensionistico che riceve contemporaneamente. La richiesta si concentra sull’obbligo di trasparenza e sulla verifica dei dettagli relativi alla situazione lavorativa e pensionistica dell’incaricato.

“Vogliamo piena chiarezza sulla posizione del direttore generale dell’Ausl Romagna, Dott. Tiziano Carradori, e verificare se sia tenuto o meno a svolgere l’incarico in regime di gratuità, alla luce del contemporaneo trattamento pensionistico percepito”. Il consigliere regionale di Fratelli.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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