Pensione e incarico dirigenziale Pestelli FdI | La trasparenza su Carradori è un obbligo morale

Un rappresentante di un partito politico ha richiesto chiarezza sulla posizione del direttore generale di un’Ausl regionale. La questione riguarda il suo incarico dirigenziale e la sua eventuale gratuità, considerando anche il trattamento pensionistico che riceve contemporaneamente. La richiesta si concentra sull’obbligo di trasparenza e sulla verifica dei dettagli relativi alla situazione lavorativa e pensionistica dell’incaricato.

“Vogliamo piena chiarezza sulla posizione del direttore generale dell’Ausl Romagna, Dott. Tiziano Carradori, e verificare se sia tenuto o meno a svolgere l’incarico in regime di gratuità, alla luce del contemporaneo trattamento pensionistico percepito”. Il consigliere regionale di Fratelli.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Ausl, Pestelli (FdI): "Pensione e stipendio insieme per il direttore generale Carradori. Una scelta inopportuna"“L'erogazione contemporanea del trattamento pensionistico e dello stipendio assegnato per l'incarico a Tiziano Carradori, direttore generale... La Regione rafforza il sostegno alle farmacie rurali, Pestelli (FdI): "Ora scelte coerenti"Più risorse dalla Regione, le più alte di sempre, e nuove regole a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari farmaceutici dell’Emilia-Romagna,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, ex direttori generali Asl intascavano stipendi malgrado la pensione: danno erariale da 880mila euro, 4 indagati; Quattro ex direttori di aziende sanitarie intascavano gli stipendi malgrado la pensione: Danno erariale da 880mila euro; In pensione ma ancora pagati, bufera su 4 ex dirigenti - POP; STIPENDIO DOPO LA PENSIONE, ECCO CHI SONO I DIRETTORI GENERALI DELL'ASL INDIVIDUATI DALLA GDF. Campania, intascano pensione e stipendio da direttori generali Asl: contestato danno erariale da oltre 880mila euroPensione e stipendio dirigenziale percepiti nello stesso periodo, nonostante il divieto previsto dalla legge. È su questo doppio binario che si muove ... pupia.tv Campania, 4 ex manager di aziende sanitarie intascavano stipendio sebbene in pensione: danno erariale da 880.000 euroCampania, 4 ex manager di aziende sanitarie intascavano stipendio sebbene in pensione: danno erariale da 880.000 euro ... nursetimes.org Studio Laudando. . Attenzione: potresti perdere la pensione… per un solo giorno di errore. Per la pensione di vecchiaia servono 67 anni e almeno 20 anni di contributi. Ma se presenti la domanda anche solo un giorno prima, l’INPS la respinge automaticamen - facebook.com facebook Dal 1° maggio il sito di Diruz andrà in pensione. Va preso atto che ormai i siti sono superati da modelli di informazione più dinamici. E anche meno costosi, da tutti i punti di vista. Chi vorrà troverà traccia del mio lavoro qui: x.com