Un edificio biomimetico, progettato ispirandosi ai termitai, riesce a mantenere una temperatura stabile senza l’uso di impianti di climatizzazione tradizionali. Utilizzando principi fisici ispirati ai sistemi naturali, questo tipo di costruzione riduce i consumi energetici fino al 90 per cento rispetto agli edifici convenzionali. La tecnologia si basa su strutture che favoriscono la circolazione dell’aria e la regolazione della temperatura in modo passivo.

? Cosa scoprirai Come può un termitaio regolare la temperatura di un intero ufficio?. Quali principi fisici permettono di eliminare quasi del tutto la climatizzazione?. Perché questo modello è più efficace dei grattacieli tecnologici di Londra?. Come può la forma di un edificio risolvere i problemi energetici locali?.? In Breve Progetto completato nel 1996 dallo studio Arup ad Harare. Massa muraria e ventilazione passiva riducono i carichi energetici. Passerella in acciaio con cavi riduce il carbonio incorporato. Modello utile per le economie emergenti con reti elettriche instabili. L’architetto Mick Pearce e lo studio Arup hanno progettato l’Eastgate Centre ad Harare, un complesso che sfrutta la biomimesi per abbattere i consumi energetici del 90% rispetto agli edifici tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Edificio biomimetico: il segreto dei termitai taglia i consumi del 90%

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