Consumi decreto taglia bollette in Consiglio dei ministri | via gli oneri alle imprese sul gas

Il governo ha approvato in Consiglio dei ministri un nuovo decreto che modifica le modalità di finanziamento delle bollette energetiche. La decisione deriva dalla volontà di alleggerire i costi delle imprese del settore gas, trasferendo gli oneri sui consumatori tramite le bollette elettriche. Questo cambiamento mira a ridurre le spese per le aziende, ma potrebbe far salire le spese dei cittadini nelle prossime fatture.

Togliere  gli oneri del gas ai produttori di elettricità, e farli pagare invece ai consumatori sulle bollette elettriche. E in questo modo,  abbassare il costo dell’elettricità per imprese e famiglie.  Sembra un controsenso, e invece è la misura centrale del  decreto bollette  che andrà in Consiglio dei ministri la prossima settimana, quella dalla quale ci si attende il maggior risparmio per imprese e famiglie. Ma è anche un meccanismo a rischio, che  tocca la tassazione europea delle emissioni Ets,  e che potrebbe essere bocciato da Bruxelles. L’articolo 5 della bozza del decreto prevede che chi produce elettricità con il gas non debba pagare gli oneri legati al trasporto del gas e alla tassazione Ets.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

