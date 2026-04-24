La crisi energetica taglia le cravatte ai giapponesi | a Tokyo cambia il dress code per ridurre i consumi dei condizionatori

A Tokyo, le temperature estive più alte e la crisi energetica causata dal conflitto in Medio Oriente hanno portato a una modifica nel dress code dei lavoratori. Le aziende hanno deciso di consentire abbigliamenti più leggeri e informali per ridurre l’uso dei condizionatori. Questa misura mira a contenere i consumi di energia durante i mesi più caldi, mentre il clima si riscalda e le tensioni internazionali continuano a influenzare la disponibilità di risorse.

Da un lato il cambiamento climatico che rende sempre più calda l’estate. Dall’altro la crisi energetica dovuta alla guerra in Medio Oriente. Due fattori che hanno spinto la governatrice della città metropolitana di Tokyo a invitato dipendenti pubblici e privati ad abbandonare giacca e cravatta in favore di abiti leggeri che permettano di limitare l’uso dell’aria condizionata. Il nuovo dress code. L’iniziativa è l’evoluzione del programma Cool Biz, lanciato nel 2005: all’epoca, per limitare l’uso dell’aria condizionata negli uffici, si rendeva facoltativa la cravatta. Adesso, in piena emergenza energetica, il dress code degli impiegati giapponesi si fa ancora più informale: secondo quanto riporta The Japan Times è permesso andare in ufficio perfino in pantaloncini corti e t-shirt.🔗 Leggi su Open.online

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