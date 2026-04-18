Eddie Brock cancella il tour estivo ma incontrerà i fan al Pincio | come ottenere il rimborso dei biglietti

Eddie Brock ha deciso di cancellare il suo tour estivo, che comprendeva anche spettacoli nei club, e ha invece programmato un incontro con i fan al Pincio di Roma. L’appuntamento è stato fissato per un momento in cui il cantautore intende comunicare alcune novità o motivazioni legate alla cancellazione dei concerti. I fan interessati potranno scoprire come ottenere il rimborso dei biglietti attraverso le modalità indicate dall’organizzazione.

Eddie Brock ha annullato il tour estivo dopo quello nei club. Il cantautore ha dato appuntamento ai fan al Pincio, a Roma, per annunciare qualcosa e forse spiegare il perché dell'annullamento dei concerti. Ecco, intanto, come ottenere il rimborso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Eddie Brock cancella le date del tour estivo: pochi biglietti venduti? Il cantante promette: “Ci vediamo il 3 maggio al Pincio perché mi piace dire le cose in faccia”Quali saranno dunque i motivi che hanno spinto Eddie Brock e l'organizzatore a eliminare le date previste? Bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

“Momenti di trascurabile (in)felicità”, annullato lo spettacolo al Verdi ecco come ottenere il rimborso dei bigliettiRiceviamo e pubblichiamo:"Lo spettacolo Momenti di trascurabile (in)felicità, programmato sabato 7 marzo alle 20.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Eddie Brock cancella le date del tour estivo: pochi biglietti venduti? Il cantante promette: Ci vediamo il 3 maggio al Pincio perché mi piace dire le cose in faccia; Eddie Brock cancella il tour estivo: nessuna spiegazione sulle date annullate, cosa sta succedendo?; Eddie Brock si ferma, la notizia che gela i fan: tour estivo cancellato. Perché e cosa sta succedendo; Mi piace dire le cose in faccia. Eddie Brock annulla il tour estivo dopo Sanremo: cosa è successo?.

Eddie Brock cancella il tour estivo ma incontrerà i fan al Pincio: come ottenere il rimborso dei bigliettiEddie Brock ha annullato il tour estivo dopo quello nei club. Il cantautore ha dato appuntamento ai fan al Pincio, a Roma, per annunciare qualcosa e forse spiegare il perché dell’annullamento dei ... fanpage.it

Annullato il tour estivo di Eddie BrockIl 25 giugno Eddie Brock avrebbe dovuto dare il via al suo 'Amarsi in Tour Summer Live 2026' ma, purtroppo per i fan del musicista romano, le date sono state cancellate. E' stata invece confermata la ... rockol.it

Gli artisti annunciati finora sono: Angelica Bove, Birthh, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Emma Nolde, Frah Quintale, Geolier, La Niña, Litfiba, nella storica formazione degli anni '80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, Riccar facebook

Gli artisti annunciati finora sono: Angelica Bove, Birthh, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Emma Nolde, Frah Quintale, Geolier, La Niña, Litfiba, Riccardo Cocciantee Sayf. x.com