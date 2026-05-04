Ecopunto Olivola istruzione per chi non ha ancora ritirato il badge

Da oggi l’ecopunto di contrada Olivola può essere utilizzato esclusivamente con il badge di accesso. Chi non ha ancora ritirato il proprio tesserino deve procedere al ritiro presso gli uffici preposti. La modifica riguarda tutte le persone che frequentano l’area e si applica a chi desidera conferire rifiuti presso il punto dedicato. Il personale incaricato ha comunicato che l’accesso senza badge non sarà più consentito.

Tempo di lettura: < 1 minuto Da oggi l’ecopunto situato in contrada Olivola è accessibile solo attraverso badge. A tal proposito, l’Asia ricorda agli utenti che conferiscono lì i propri rifiuti o che intendono farlo e non hanno ancora ritirato il tesserino elettronico che per ottenerlo possono recarsi presso la sede Asia, situata in via delle Puglie, ogni martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18. Bisognerà presentarsi dotati di fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale. Per la richiesta occorrerà riempire un modulo, con i propri dati anagrafici, disponibile direttamente in Azienda oppure scaricabile dalla pagina istituzionale dell’Asia al seguente link: https:www.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ecopunto Olivola, istruzione per chi non ha ancora ritirato il badge Notizie correlate Benevento: badge obbligatorio all’ecopunto Olivola, ecco le scadenzeL’accesso all’isola ecologica di contrada Olivola, a Benevento, subirà un cambiamento radicale con l’introduzione obbligatoria del tesserino... Asia, accesso ecopunto Olivola: ritiro del badge fino al 24 aprileTempo di lettura: < 1 minutoL’Asia comunica ai cittadini che sversano i propri rifiuti presso l’ecopunto di contrada Olivola (o che intendono farlo)... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Benevento, inaugurato l'ecopunto in contrada Olivola: Così miglioriamo la differenziata; Lotta allo sversamento abusivo e incremento della differenziata: in contrada Olivola apre l'ecopunto con badge; Rifiuti, Benevento accelera sull’innovazione: attivo a Olivola un nuovo ecopunto smart; ECOPUNTO CONTRADA OLIVOLA, MERCOLEDI’ 29 L’INAUGURAZIONE. Benevento, inaugurato l'ecopunto in contrada Olivola: «Così miglioriamo la differenziata»Inaugurato questa mattina l'ecopunto di contrada Olivola che, in linea con il piano industriale che punta a migliorare il servizio e le performance aziendali, è ... ilmattino.it Benevento, ritiro badge fino al 24 per l'accesso all'ecopunto di contrada OlivolaL'Asia comunica ai cittadini che sversano i propri rifiuti presso l'ecopunto di contrada Olivola (o che intendono farlo) che il termine per ritirare il badge che ... ilmattino.it , Da oggi l’ecopunto situato in contrada Olivola è accessibile solo attraverso badge. A tal proposito, l’Asia ricorda agli utenti che conferiscono lì i propri rifiuti - facebook.com facebook