Asia accesso ecopunto Olivola | ritiro del badge fino al 24 aprile

Da anteprima24.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Asia ha annunciato che il badge necessario per accedere all’ecopunto di contrada Olivola può essere ritirato fino a venerdì 24 aprile. La comunicazione riguarda i cittadini che utilizzano o intendono usare l’area per lo smaltimento dei rifiuti. La proroga si applica a chi deve ancora ritirare la tessera, che permette l’ingresso e il conferimento nell’ecopunto.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Asia comunica ai cittadini che sversano i propri rifiuti presso l’ecopunto di contrada Olivola (o che intendono farlo) che il termine per ritirare il badge che consentirà l’ingresso e il conferimento dei rifiuti è stato prorogato fino a venerdì 24 aprile. Gli utenti potranno recarsi presso il gazebo istituito all’interno di quell’isola ecologica, dalle ore 7,30 alle 10,30 e dalle ore 15 alle 18. Bisognerà presentarsi al personale aziendale, che sarà coadiuvato dalle guardie ambientali, dotati di fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale. Per la richiesta occorrerà riempire un modulo, con i propri dati anagrafici, disponibile direttamente presso il gazebo oppure scaricabile dalla pagina istituzionale dell’Asia al seguente link:  https:www.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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