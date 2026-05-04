Un nuovo libro dedicato a Martin Heidegger ha attirato l’attenzione degli studiosi. L’autore, un filosofo italiano, discute delle idee del pensatore tedesco concentrandosi su un aneddoto familiare legato al nonno, considerato una fonte di ispirazione. La pubblicazione è stata presentata in un evento a Pesaro, città che ospita la pubblicazione, e si rivolge a un pubblico di specialisti e appassionati del pensiero heideggeriano, con un’attenzione particolare alle sfide della scrittura in inglese da parte di un madrelingua italiano.

Pesaro, 3 maggio 2026 – Scrivere dell’opera filosofica di Martin Heidegger non è per tutti e tantomeno lo è scriverne in inglese quando si è di madrelingua italiana. Ebbene Sofia Cagnetta, 18 anni, maturanda al liceo classico Mamiani, ha superato talmente tanto bene lo “scoglio” da ritrovarsi catapultata sul podio delle Olimpiadi della filosofia 2026 con la medaglia d’oro al collo, prima classificata a livello nazionale. Quello che Cagnetta ha fatto con disinvoltura a tanti altri non riuscirebbe. Anche perché “con il programma ancora non siamo arrivati ai filosofi del ’900 – confessa – per cui quando ho visto la traccia che richiamava il testo di Heidegger ‘L’origine dell’opera d’arte“, confesso, ho avuto un momento di panico’”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco la regina nazionale della filosofia. “La massima più bella? Di mio nonno”

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