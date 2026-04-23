Il calciatore ha condiviso le sue emozioni sulla nascita del figlio Tadija, definendola come la cosa più bella del mondo. In un’intervista, ha spiegato quanto abbia vissuto momenti intensi e commoventi durante il parto, sottolineando il legame speciale con il bambino appena nato. Pavlovic ha anche parlato della gioia provata nel vedere per la prima volta il volto del figlio, descrivendo l’esperienza come unica e irripetibile.

Lo scorso 14 aprile Strahinja Pavlovic è diventato papà per la prima volta. Il difensore serbo e la sua compagna Maša hanno messo alla luce Tadija, primogenito nella coppia. Il classe 2001, che sta vivendo la sua miglior stagione con la maglia del Milan, aveva anticipato la notizia con l'esultanza per il gol segnato contro la Roma: pallone sotto la maglia e dito portato alla bocca, un gesto che ha lasciato spazio a poche interpretazioni. Pavlovic ne ha parlato per la prima volta in una lunga intervista concessa ai microfoni di 'Tuttosport', mostrando un lato diverso da quello di 'guerriero' che siamo abituati a vedere in campo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic commovente: “La nascita di mio figlio è stata la cosa più bella del mondo”

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