Il futuro della Sormani | ecco cosa diventerà la biblioteca più bella d' Europa

La Sormani, nota come la biblioteca più bella d’Europa, non sarà più la sede storica della biblioteca centrale di Milano. Dopo il trasferimento delle attività alla Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, la struttura manterrà comunque un ruolo culturale. La decisione riguarda il futuro utilizzo dell’edificio, che continuerà a ospitare iniziative legate alla cultura, anche senza la funzione bibliotecaria principale.

La nuova struttura è in corso di realizzazione nell’area dell’ex stazione ferroviaria di Porta Vittoria. Il futuro del seicentesco è scritto nell’indirizzo approvato oggi dalla Giunta. La Sormani, è stata prima sede del Museo di Milano (1935-1940) e poi Biblioteca Comunale Centrale, dal 1956 ad oggi. E continuerà ad avere un ruolo di primo piano nel panorama culturale della città. “Con questa decisione intendiamo preservare il forte legame d’affetto tra i cittadini e Palazzo Sormani, che fu definito nel 1956 dall’allora direttore Giovanni Bellini ‘la casa dei milanesi studiosi’ - dichiara l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi -. Bellini... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Cosa succederà alla Sormani quando arriverà la Beic: ecco il futuro della "biblioteca più bella d'Europa"La nuova struttura è in corso di realizzazione nell’area dell’ex stazione ferroviaria di Porta Vittoria.

Il futuro della Sormani: ecco il futuro della "biblioteca più bella d'Europa"La nuova struttura è in corso di realizzazione nell’area dell’ex stazione ferroviaria di Porta Vittoria.

Una selezione di notizie su Il futuro della Sormani ecco cosa....

Temi più discussi: Il lavoro al tempo dell’algoritmo. Metalmeccanici Uil a congresso; Ex Manifattura, un piccolo passo verso il rilancio; Finito il restauro della cappella. Allo studio il taglio del nastro; Iscrizione alle superiori, la storia di uno studente di 14 anni: tre scuole indicate (e 7 indirizzi) ma resta senza posto.

Cosa succederà alla Sormani quando arriverà la Beic: ecco il futuro della biblioteca più bella d'EuropaBiblioteca comunale centrale dal 1956 ad oggi: nel futuro della Sormani c'è un polo museale. Al via un programma di iniziative che celebra i 70 anni di attività di quella che fu definita all'epoca del ... milanotoday.it

(MI) CULTURA. PALAZZO SORMANI RESTERÀ UN POLO CULTURALE.Il Comune approva l’atto di indirizzo politico per il mantenimento della destinazione d’uso a carattere culturale dello storico edificio. Mostre, incontri e aperture straordinarie per Sormani70 Mila ... welfarenetwork.it

La biblioteca Sormani festeggia 70 anni e si prepara a chiudere. Attività trasferita alla Beic, il palazzo manterrà la funzione culturale #ANSA x.com

Cusano Milano, ripartito il cantiere in via Sormani. Ma in via Roma gli interventi sono fermi da mesi "Servono fondi per risarcire gli imprenditori danneggiati e una comunicazione trasparente sui tempi". - facebook.com facebook