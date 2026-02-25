Nations Championship 2026 l’Italia sfida Giappone All Blacks e Australia | ufficiali le sedi

Azzurri in campo a Tokyo il 4 luglio contro il Giappone, poi doppia trasferta in Oceania: Nuova Zelanda a Wellington e Australia a Perth. Definite le sedi delle sfide estive dell’Italia nel Nations Championship 2026. Gli Azzurri apriranno il loro cammino in Asia prima di volare in Oceania per affrontare due delle potenze storiche dell’emisfero sud. La squadra guidata da Gonzalo Quesada inizierà sabato 4 luglio contro il Giappone al Chichibunomiya Stadium di Tokyo, impianto iconico che ha ospitato eventi olimpici e tappe internazionali di rugby a sette. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

