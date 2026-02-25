Rugby definiti i tre match in trasferta dell’Italia nel Nations Championship

Sono state definite da World Rugby avversarie e sedi dei match dell’ Italia nel Nations Championship 2026: nella prossima finestra estiva gli azzurri affronteranno tre match in trasferta, tutti nel mese di luglio, tra Asia ed Oceania. L’esordio dell’Italia avverrà sabato 4 luglio contro il Giappone al Chichibunomiya Stadium di Tokyo, poi gli azzurri si sposteranno per il match di sabato 11 luglio allo Sky Stadium di Wellington contro la Nuova Zelanda, infine giocheranno sabato 18 luglio all’HBF Park di Perth contro l’Australia. Il Nations Championship è una nuova manifestazione che metterà di fronte le formazioni dell’emisfero boreale contro le selezioni di quello australe: l’Italia, infatti, dopo i match estivi, ospiterà a novembre Sudafrica, Argentina e Fiji. L’emisfero boreale, infatti, sarà rappresentato dalle formazioni del Sei Nazioni, mentre per l’emisfero australe scenderanno in campo le compagini del The Rugby Championship, a cui si aggiungeranno il Giappone e le Fiji come invitate. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Rugby, definiti i nuovi CT dell’U20 maschile e dell’U21 femminile

Rugby a 7, Italia sconfitta dal Canada nel match d’esordio del SVNS 3L’Italia del rugby a 7 maschile ha iniziato il suo percorso al SVNS 3 di Dubai con una sconfitta contro il Canada, conclusa 33-7.