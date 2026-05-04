Un'indagine rivela che Istanbul funge da punto centrale nella rete di traffico di migranti che cercano di raggiungere l’Italia e l’Europa. La città viene utilizzata come punto di partenza, scalo e mercato per i servizi offerti ai clandestini. Le autorità italiane e turche stanno monitorando questa attività, che coinvolge diversi attori e modalità di trasporto. La filiera si sviluppa attraverso vari passaggi, con un ruolo chiave della capitale turca.

Istanbul compare come base, passaggio e mercato nella filiera che vende ai migranti il viaggio clandestino verso l'Italia e l'Europa. Nei profili social analizzati da Il Tempo, infatti, è il punto di contatto tra rotte, facilitatori, documenti falsi e trasporti verso i Paesi europei. La Turchia entra anzitutto nella rotta che dal Pakistan porta all'Italia. Il percorso indicato parte da Quetta e attraversa Iran, Iraq, Turchia e Grecia prima di arrivare in Italia e poi in altri Paesi europei. Il viaggio dell'immigrazione clandestina, dunque, non è diretto, ma una sequenza di passaggi, attese e cambi di referente. Ogni tratto dipende da quello successivo e ogni spostamento viene gestito da soggetti diversi o collegati alla stessa rete.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ecco come la Turchia aiuta i clandestini ad arrivare in Italia

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