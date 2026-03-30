Ecco perché è la Turchia ad aver vinto questa guerra

Un analista di geopolitica ha affermato che, attualmente, il leader turco esercita un maggiore controllo sulle popolazioni arabe rispetto al passato. Questa affermazione si basa su valutazioni relative alla leadership e all’influenza politica del presidente turco nella regione. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di analisi sulle dinamiche di potere tra i paesi coinvolti in conflitti e alleanze regionali.

Gli Stati Uniti hanno perso l’attimo, avrebbero dovuto dichiarare vittoria dopo la morte di Khamenei e, in qualche modo, accontentarsi per non finire impantanati. Ma Daniele Santoro, che ha vissuto per anni in Turchia, aggiunge anche una nuova pedina sulla scacchiera mediorientale. Dove ormai noi forse siamo abituati a considerare Stati Uniti, Israele e Iran attori principali in questa guerra, l’analista geopolitico di Limes attacca un tassello, quello che un tempo veniva considerato soltanto un ponte tra Oriente e Occidente e, invece, oggi conta molto di più: ovvero il Paese di Erdogan. Trump ha rinviato di una settimana il suo ultimatum per l’attacco contro le infrastrutture elettriche della Repubblica islamica: è un tentativo di trovare un accordo diplomatico? «Sicuramente sì, si tratta di provare a trovare una via diplomatica. 🔗 Leggi su Laverita.info

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