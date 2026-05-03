Alle 15,30 allo stadio di Budrio si sfideranno la squadra locale e il Sant’Agostino, team proveniente dall’ex Spal. Contestualmente, il Faenza si presenterà in trasferta contro l’Ex Spal, mentre il Mezzolara cercherà di ottenere i tre punti in casa. La giornata di campionato deciderà le posizioni finali del girone B di Eccellenza, con una promozione in serie D in palio.

Sarà un’ultima giornata ad altissima tensione quella del girone B di Eccellenza. A causa del pareggio a reti bianche contro il Sanpaimola, il Mezzolara può contare su appena due punti di vantaggio sull’ Ars et Labor Ferrara e, per essere sicuro di poter festeggiare il tanto agognato ritorno in serie D, il team di Nicola Zecchi dovrà battere il Sant’Agostino, alle 15,30, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio. Sant’Agostino guidato dal tecnico bolognese Massimiliano Biagi che si trova al quinto posto e che sogna il colpaccio per poter disputare i playoff. Spettatrice interessatissima di questa sfida sarà l’ex Spal, che farà di tutto per battere tra le mura amiche il Faenza (sestultimo e affamato di punti salvezza) con un orecchio rivolto a quanto avviene in contemporanea in quel di Budrio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: ore 15,30 allo Zucchini di Budrio arriva il Sant’Agostino. L’ex Spal ospita il Faenza. Il Mezzolara insegue i tre punti. Il palio c’è un posto in serie D

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