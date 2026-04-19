Nel campionato di eccellenza, il Mesola ha poche possibilità di ottenere un risultato positivo contro il Mezzolara. Il Sant’Agostino mira a chiudere definitivamente il discorso salvezza affrontando Pietracuta, mentre la Comacchiese cerca di conquistare i tre punti contro il Fratta Terme per migliorare la propria posizione in classifica. Questi incontri rappresentano momenti chiave per le squadre coinvolte nelle rispettive zone di classifica.

Il Sant’Agostino per chiudere il discorso salvezza, la Comacchiese per tornare ai tre punti e fare un balzo in avanti. A tre giornate dal termine, nel girone B di Eccellenza verdetti vicini per le altre due ferraresi, col Mesola che invece è già retrocesso da tempo. Sul difficile campo del Pietracuta, su cui hanno trovato non poche difficoltà pure Mezzolara e Ars et Labor, il Sant’Agostino cercherà di conquistare la salvezza aritmetica e di continuare a sognare un posto nei playoff, al momento distanti una sola lunghezza. I ramarri arrivano dal pareggio casalingo col Solarolo e passo dopo passo si stanno avvicinando all’obiettivo, che potrebbe arrivare appunto già oggi, in caso di risultato positivo e punteggi favorevoli dagli altri campi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: poche chance per il mesola a mezzolara. Sant’Agostino a Pietracuta, Comacchiese col Fratta Terme per i punti salvezza

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