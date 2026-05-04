Eccellenza Il Mesola saluta la stagione con l’ennesima sconfitta

Il Mesola conclude la stagione con una sconfitta per 2-0 contro i Russi. La partita si è giocata con i seguenti undici titolari: Finotti, Ribello, Lucci, Telloli, Guariento, Biolcati (sostituito da Marchetti all'81’), Cavallari, Paganini (sostituito da Crosara al 52’), Rivas, Cantelli e Neffati. La gara si è disputata senza ulteriori sostituzioni o eventi significativi registrati.

mesola 0 russi 2: Finotti, Ribello, Lucci, Telloli, Guariento, Biolcati (81’ Marchetti), Cavallari, Paganini (52’ Crosara), Rivas, Cantelli, Neffati. All. Forlani. RUSSI: Sarini, Magrini, Dradi, Bertoni, Colombo, Buscherini (82’ Miserocchi), Brigliadori (82’ Guli), Santomauro (61’ Ferunaj), Grazhdani, Battiloro (61’ Zela), Saporetti (55’ Teleku). All. Barone. Arbitro: Monaco (Bo). Assistenti Fini (Finale Emilia) e Spada (Bo). Reti: 7’ Brigliadori, 59’ Battiloro Note: ammoniti Cantelli e Teleku. Il Mesola chiude la stagione con la sconfitta inflittagli dal Russi che ha meritatamente vinto la gara. La formazione dei locali non ha dato vita ad una prova d’orgoglio lasciando facile gioco ai ben più agguerriti avversari, che speravamo di poter conquistare un posto per i play off.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Mesola saluta la stagione con l’ennesima sconfitta Notizie correlate Eccellenza. Un gol per tempo a Castenaso. E il Mesola deve arrendersiCastenaso 2 Mesola 0 CASTENASO: Roccia, Melli, Medi, Canova, Alberti, Battaglia (43’ pt Mura), D’Errico (17’ st Colli), Barbieri (34’ st Mantovani),... Eccellenza. Poker del Cava Ronco. Il Mesola è rassegnatomesola 0 cava ronco 4 : Calderoni, Guariento (46’ Maistrello), Crosara (55’ Davo), Biocati, Ribello, Telloli, Alessio, Neffati, Marangon (69’... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tabellino partita Mesola FC 1925 vs Russi; Categoria juniores. Coppa Passalacqua, oggi in campo ci sono Belvedere e Venturina. Eccellenza. Sant’Agostino col Mesola per brindare alla salvezza, Comacchiese a Massa LombardaNel penultimo turno di Eccellenza può festeggiare la salvezza aritmetica il Sant’Agostino, atteso dall’impegno casalingo contro il già retrocesso ... msn.com Eccellenza. Cantelli illude il Mesola, ma la Sampierana rimonta: Guidi, Valesani, Biolcati, Telloli (65’ Paganini), Ribello, Maistrello, Spanó (61’ Neffati), Marangon (80’ Crosara), Davo, Cantelli, Alessio. All. Cavallari ... ilrestodelcarlino.it Tutti i risultati del calcio dilettanti Leggi https://www.il-meridiano.it/sport/calcio/22585-dilettanti-finale-da-brividi-in-eccellenza-trieste-victory-salvo.html #ilmeridianots #ufmcalcio #triestevictorycalcio #sangiovannicalcio - facebook.com facebook