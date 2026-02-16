Eccellenza Un gol per tempo a Castenaso E il Mesola deve arrendersi

Il Mesola ha subito una sconfitta a Castenaso, dove i padroni di casa hanno segnato un gol in ogni tempo, vincendo 2-0. La squadra ospite ha tentato di reagire, ma le occasioni sono state poche e non sono bastate per riaprire la partita. A decidere il risultato sono stati due tiri precisi, uno in apertura e uno nel secondo tempo, che hanno messo sotto pressione il portiere avversario.

Castenaso 2 Mesola 0 CASTENASO: Roccia, Melli, Medi, Canova, Alberti, Battaglia (43' pt Mura), D'Errico (17' st Colli), Barbieri (34' st Mantovani), Boschi (21' st Xhuveli), Sansonetti (43' st Ghiselli), Magliozzi. All.: Rizzo. MESOLA: Calderoni, Valesani (32' st Maistrello), Ribello, Telloli (21' st Alessio), Lucci, Guariento (40' st Rivas Garrido), Marangon, Neffati, Davo, Cantelli, Crosara. All.: Forlani. Arbitro: Astorri di Piacenza. Reti: 40' pt D'Errico (C), 49' st Xhuveli (C). Note: ammoniti: Canova (C), Neffati (M). ammonito miste Forlani (M) NEL CONFRONTO tra Castenaso e Mesola, chiuso sul 2-0, la formazione ospite ha provato a giocarsi le proprie carte contro un avversario molto intenso fin dalle prime battute.