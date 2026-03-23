mesola 0 cava ronco 4: Calderoni, Guariento (46’ Maistrello), Crosara (55’ Davo), Biocati, Ribello, Telloli, Alessio, Neffati, Marangon (69’ Paganini), Cantelli, Lucci. All. Forlani. A disp. Finotti, Paganini, Rivas, Maistrello, Sacchetti, Biondi, Davo. CAVA RONCO: Carolli, Bergamaschi, Lambertini (74’ Del Vecchio), Stucchi (85’ Guiebre), Magnani, Casadei (67’ Raggi), Salomone (80’ Farabegoli), Parlanti (63’ Franchini), Pascucci, Marzocchi, Eleonori. All. Mordini. A disp. Alpi, Garavini, Raggi, Ferrari, Franchini, Guiebre, Del Vecchio, Sango, Farabegoli. Arbitro: Riahi di Bergamo. Reti: 18’ e 48’ ( R), Salomone, 65’ Stucchi, 86’ Farabegoli. Nel secondo tempo il Mesola quasi si arrende allo strapotere dei forlivesi, che certamente nutrono ambizioni molto diverse, rispetto ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Poker del Cava Ronco. Il Mesola è rassegnato

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