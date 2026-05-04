C'è un capitolo della saga di Spider-Man che proprio non va giù al creatore di The Walking Dead e Invincible, ecco il suo impietoso giudizio. Da buon creatore (e fan) di fumetti, Robert Kirkman ha il polso della situazione e guarda con interesse agli adattamenti realizzati finora e a quelli in preparazione. Da appassionato di Spider-Man, il creatore di Invincible ha bocciato sonoramente uno degli episodi del franchise, da lui definito una "schifezza". L'episodio in questione è The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, che vede protagonista l'incarnazione di Peter Parker di Andrew Garfield. Perché Robert Kirkman odia The Amazing Spider-Man 2 Ospite del podcast The Escape Pod, Robert Kirkman ha bocciato The Amazing Spider-Man 2 senza appello paragonandolo addirittura agli escrementi dei cani.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "È una schifezza": Robert Kirkman demolisce un famosissimo sequel di Spider-Man

Notizie correlate

Spider-Noir infrangerà una regola di Spider-Man che dura da sempreLa serie Prime Video con Nicolas Cage protagonista infrangerà una regola per quanto riguarda le opere dedicate all'universo dell'Uomo-Ragno per la...

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, perché è stato rinviato di tre anniSarebbe dovuto uscire immediatamente dopo la seconda parte, ovvero l'acclamato Across the Spider-Verse, ma il terzo capitolo della storia di Miles...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: L'autore di Invincible odia profondamente questo sequel di Spider-Man; 5 serie action da vedere se avete amato Man on Fire su Netflix.