Spider-Man | Beyond the Spider-Verse perché è stato rinviato di tre anni

Sarebbe dovuto uscire immediatamente dopo la seconda parte, ovvero l'acclamato Across the Spider-Verse, ma il terzo capitolo della storia di Miles Morales si farà attendere ancora Sebbene gli scioperi di Hollywood abbiano avuto un ruolo importante, anche diversi problemi di produzione hanno costretto Sony a prendere questa decisione. Ora, Lord e Miller hanno rivelato cosa è realmente accaduto. "All'inizio era un unico film, ma era troppo lungo, quindi è stato diviso in due parti. Ma poi, guardando la seconda parte del film, ci siamo resi conto che non era solo una storia con un inizio, una parte centrale e una fine", ha dichiarato Miller. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Spider-Man: Sam Raimi apre la porta a un ritorno di Tobey Maguire nel multiverso Marvel. Possibile “Spider-Man 4”?Il fantasma di un eroe torna a popolare i sogni dei fan: Tobey Maguire potrebbe indossare nuovamente la maschera di Spider-Man.

Spider-Noir con Nicolas Cage cambia nome: la serie non avrà Spider-Man nel titoloLa produzione ha scelto di togliere la dicitura 'Spider-Man' dalla serie tv con il protagonista interpretato dal premio Oscar per Via da Las Vegas.

