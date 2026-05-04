È San Ciriaco | dalla consegna delle civiche benemerenze al gran finale della Fiera tutti gli eventi in programma

Il 4 maggio ad Ancona si celebra San Ciriaco, patrono della città, con una serie di eventi che coinvolgono tutta la giornata. La mattina si svolge la tradizionale consegna delle civiche benemerenze, conosciute come Ciriachini, assegnate a persone che si sono distinte a livello locale e nazionale. La giornata si conclude con il gran finale della Fiera, che coinvolge numerosi partecipanti e visitatori, chiudendo così un calendario ricco di iniziative.

ANCONA – Il 4 maggio ad Ancona è San Ciriaco, patrono cittadino. E, come da consuetudine, eventi su eventi caratterizzano la giornata, con il clou caratterizzato dalla consegna delle civiche benemerenze, note da anni come Ciriachini, alle persone che più si sono distinte ad Ancona, in Italia, nel.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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