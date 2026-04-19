Bari invasa dai visitatori | dalla sagra di San Nicola alla Med Marathon tutti gli eventi delle prossime settimane

Bari si prepara a vivere un intenso periodo di eventi: oggi si è svolta la corsa della Deejay Ten, che ha visto numerosi partecipanti attraversare le strade della città. Nei prossimi giorni sono in programma la sagra di San Nicola e la Med Marathon, attirando visitatori da diverse zone. La città si anima con queste manifestazioni che coinvolgono sport, cultura e tradizioni locali.

L'invasione colorata e pacifica dei corridori della Deejay Ten di oggi è solo l'assaggio di quanto avverrà a Bari nelle prossime settimane. A partire dalla Sagra di San Nicola 2026, per la quale la macchina organizzativa comunale ha iniziato a definire i dettagli cruciali per garantire l'accoglienza delle migliaia di pellegrini e turisti previsti dal 7 al 9 maggio. Uno dei punti fondamentali di questa organizzazione riguarda la mobilità e la gestione della sosta, snodo vitale per una città che si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. E park&ride giocano un ruolo strategico per la riuscita dell'evento. Di qui...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bari invasa dai visitatori: dalla sagra di San Nicola alla Med Marathon, tutti gli eventi delle prossime settimane Notizie correlate Leggi anche: Festa di San Nicola Bari 2026: programma, luminarie e regole per la sagra Lavori alla scuola 'Clementina Perone' di Bari, sbloccati fondi: cantieri nelle prossime settimaneSaranno finanziati con somme provenienti dal fondo di riserva del Comune di Bari i lavori nella scuola ‘Clementina Perone-Carlo Levi’ di via...