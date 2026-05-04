E' pronto in nuovo Auditorium 4 eventi per il debutto Il sindaco | Abbiamo cercato la purezza del suono

Dopo tre anni di lavori e un investimento complessivo di 4,3 milioni di euro, è stato completato il nuovo Auditorium Conad-Città di Forlì. Situato nell’ex sala cinema dell’ex Gil di viale della Libertà, l’edificio, che per molti anni ha ospitato il cinema Odeon, è stato completamente ristrutturato. Il debutto è previsto con quattro eventi, mentre il sindaco ha commentato che si è cercata la purezza del suono durante i lavori.

Dopo tre anni di lavori, per un importo complessivo di 4,3 milioni, è pronto a debuttare il nuovo Auditorium Conad-Città di Forlì, l'ex sala cinema dell'ex Gil di viale della Libertà, che per decenni ha ospitato il cinema Odeon e che ora è risorta dopo la ristrutturazione dell'intero edificio e.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Sennheiser a soli 60€: la purezza del suono USB-C senza BluetoothLe cuffie Sennheiser HD 400U scendono a un prezzo di 60 euro, segnando il minimo storico per un modello che punta sulla stabilità del segnale... Il debutto di Sunwook Kim: "Suono la musica dei grandi per regalare l’imprevedibile"A diciotto anni Sunwook Kim ha vinto il Concorso Pianistico Internazionale di Leeds, entrando con impeto nella storia del pianismo mondiale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Auditorium, il termine dei lavori slitta a fine anno; Il nuovo Grandis prende forma; Nuova scuola di via Aldo Moro a Poggibonsi: tutto pronto per la gara a cura di Inail; Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon sono i conduttori del Concerto del Primo Maggio. Auditorium, il termine dei lavori slitta a fine annoLugo, la sindaca Zannoni: L’Unione ha vinto un bando per un progetto da realizzare al piano terra e sono state effettuate alcune modifiche ... ilrestodelcarlino.it LEONE XIV VISTO DA VICINO Giovedì 7 maggio - Ore 21:00 Auditorium di Casatenovo Una serata di approfondimento, tra parole e immagini, per conoscere più da vicino la figura del Santo Padre. con Andrea Tornielli, direttore editoriale del dicastero p - facebook.com facebook