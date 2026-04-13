Sennheiser a soli 60€ | la purezza del suono USB-C senza Bluetooth

Sul mercato delle cuffie, un modello di Sennheiser è stato venduto a circa 60 euro, un prezzo che rappresenta il valore più basso mai raggiunto per questa versione. La caratteristica principale di queste cuffie è la connessione tramite USB-C, che permette una trasmissione del segnale digitale stabile e senza interruzioni. Il prodotto si distingue per offrire una qualità audio elevata senza l’uso della tecnologia Bluetooth.

Le cuffie Sennheiser HD 400U scendono a un prezzo di 60 euro, segnando il minimo storico per un modello che punta sulla stabilità del segnale digitale tramite connessione USB-C. La proposta commerciale abbatte il costo iniziale di 80 euro, offrendo una soluzione diretta per smartphone, tablet e computer privi di jack audio tradizionale. La scelta della fedeltà digitale contro l’instabilità wireless. Il mercato dell’audio è ormai saturo di dispositivi Bluetooth, ma Sennheiser propone un approccio opposto, privilegiando l’affidabilità del cavo. Le HD 400U sono cuffie circumaurali con struttura chiusa, progettate per garantire un isolamento passivo dai rumori esterni grazie a cuscinetti morbidi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sennheiser a soli 60€: la purezza del suono USB-C senza Bluetooth Mario Brunello: "Suono nella natura per capire la purezza della musica"Dalle vette innevate delle Alpi alle distese di sabbia senza fine dei deserti africani, passando per le più prestigiose sale da concerti... Macbook neo usb-c differenze tra usb 3 e usb 2 e avviso macos in tempo realeil nuovo macbook neo, modello entry-level, integra due porte usb-c sul profilo laterale, ma con prestazioni differenti.