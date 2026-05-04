Durante il doppio evento di Formula E a Berlino, il pilota neozelandese di Jaguar e quello svizzero di Porsche si sono distinti, ottenendo le migliori valutazioni. Wehrlein, invece, ha mantenuto con fatica la leadership della classifica generale, mentre altri piloti, tra cui Da Costa, sono stati meno performanti. La gara si è svolta nel rispetto delle regole e con diverse strategie di gara adottate dai partecipanti.

Il doppio appuntamento dell’E-Prix di Berlino 2026, round 7 e 8 della stagione 12 di Formula E, ha confermato una volta in più quanto il mondiale delle monoposto elettriche sia emozionante e imprevedibile. Il grande pubblico radunato attorno al tracciato dell’ex aeroporto di Tempelhof ha infatti assistito a due gare piuttosto diverse: quella di sabato, con la sosta per il Pit-Boost e un solo Attack Mode, ha visto trionfare per la prima volta lo svizzero Nico Müller su Porsche; quella di domenica, con il format più classico delle due attivazioni, è stata conquistata da uno stoico Mitch Evans su Jaguar dopo una clamorosa rimonta. Ad accumunare...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-Prix Berlino 2026, le pagelle: Evans e Müller sugli scudi, Da Costa rimandato

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