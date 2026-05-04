È ora di dire addio | ecco cosa dice il possibile messaggio di Epstein

Nel caveau di un tribunale di New York si trova forse l’ultimo segreto legato a Jeffrey Epstein. Un possibile messaggio, con la frase “È ora di dire addio”, potrebbe essere stato lasciato dall’imprenditore. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire il significato di quelle parole e verificare se siano collegate a questioni giudiziarie o personali. La scoperta ha attirato l’attenzione di media e pubblico, mentre si attende l’esito delle verifiche.

Nel caveau di un tribunale di New York potrebbe essere custodito l’ultimo dei segreti di Jeffrey Epstein. Stando infatti a quanto riportato dal New York Times, una lettera d’addio scritta in carcere, presumibilmente, dal finanziere pedofilo prima di un tentativo di suicidio sarebbe conservata appunto in una corte della città americana. Il documento, si legge nell’articolo pubblicato dal quotidiano, sarebbe stato scoperto da un compagno di cella di Epstein dopo averlo ritrovato, nel luglio 2019, privo di sensi con una striscia di stoffa intorno al collo. In quell’occasione il miliardario sopravvisse ma dopo poche settimane fu trovato morto nella sua prigione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “È ora di dire addio”: ecco cosa dice il possibile messaggio di Epstein Notizie correlate “È ora di dire addio”: il giallo sul messaggio di addio di Jeffrey Epstein, nascosto in tribunale a New York da 7 anniUn biglietto che contiene – presumibilmente – un messaggio di addio, scritto su carta gialla a righe, e che emerge sette anni dopo la morte di... “È ora di dire addio”: una lettera segreta solleva nuovi dubbi sulla morte di Jeffrey EpsteinNuovi colpi di scena nel caso di Jeffrey Epstein, il facoltoso finanziere-pedofilo americano trovato morto nella sua cella nel carcere di Manhattan... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: È ora di dire addio: una lettera segreta solleva nuovi dubbi sulla morte di Jeffrey Epstein; Epstein, dopo 7 anni spunta un biglietto lasciato in cella in cui alludeva al suicidio: È ora di dire addio; È ora di dire addio: il giallo sul messaggio di addio di Jeffrey Epstein, nascosto in tribunale a New York da 7 anni; È ora di dire addio: ecco cosa dice il possibile messaggio di Epstein. È ora di dire addio: ecco cosa dice il possibile messaggio di EpsteinUn documento attribuito al finanziere pedofilo e custodito in un tribunale americano potrebbe fare luce sugli ultimi mesi della sua vita ... ilgiornale.it Epstein, dopo 7 anni spunta un biglietto lasciato in cella in cui alludeva al suicidio: «È ora di dire addio»Trovato dal compagno di cella poche settimane prima della morte del finanziere, il biglietto in cui Epstein diceva di volersi uccidere è stato acquisito agli atti del processo del compagno di cella, e ... corriere.it REPORT SUL CASO MINETTI: IL CERCHIO SI STRINGE MA NON SI CHIUDE. QUATTRO BINARI APERTI E UNA STORIA CHE DECIDERÀ IL TRIBUNALE La puntata documenta la rete Epstein-Zampolli-Cipriani con testimonianze e audio inediti. Weinstein u - facebook.com facebook Epstein Files: nomi coinvolti, vittime e documenti in italiano - la Repubblica x.com