È ora di dire addio | una lettera segreta solleva nuovi dubbi sulla morte di Jeffrey Epstein

Una lettera segreta riporta nuove domande sulla morte di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di coinvolgimento in reati sessuali e morto nel 2019 nel carcere di Manhattan. La scoperta di questo documento apre possibili nuove piste e solleva dubbi sulla versione ufficiale dei fatti. Il caso Epstein ha suscitato grande attenzione pubblica e rimane ancora oggi al centro di numerosi interrogativi.

Nuovi colpi di scena nel caso di Jeffrey Epstein, il facoltoso finanziere-pedofilo americano trovato morto nella sua cella nel carcere di Manhattan nell’agosto del 2019. Secondo quanto rivelato dal New York Times, sarebbe stato nascosto per anni negli archivi di un tribunale di New York un documento scottante: un presunto biglietto d’addio scritto a mano dallo stesso Epstein, nel quale il miliardario avrebbe scritto “Time to say goodbye” («È ora di dire addio»). L’esistenza della lettera, rimasta sigillata per ordine di un giudice e mai resa pubblica, riaccende i sospetti di quanti, fin dalla notizia della morte, hanno messo in dubbio la versione ufficiale del suicidio.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “È ora di dire addio”: una lettera segreta solleva nuovi dubbi sulla morte di Jeffrey Epstein La strana Morte di Jeffrey Epstein Notizie correlate Caso Epstein, nuovi nomi e dubbi sulla morte: chiesta una nuova indagineABBONATI A DAYITALIANEWS Il patologo contesta la versione ufficiale del suicidio Continuano a emergere elementi sul caso di Jeffrey Epstein, l’ex... Leggi anche: Caso Epstein, dubbi sulla morte del finanziere da nuovi filmati del carcere Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Linea di confine Digital; Epstein, il biglietto d’addio custodito dall’ex compagno di cella. L’Fbi ha indagato per mesi senza trovare …; Caso Epstein, New York Post: Giovani drogati e stuprati nel ranch in New Mexico; Grazia a Minetti, nuovi dubbi sull’iter: verifiche fino in Uruguay. «È ora di dire addio»: spunta un biglietto in cui Epstein alludeva al suicidioTrovato dal compagno di cella poche settimane prima della morte del finanziere, il biglietto in cui Epstein annunciava il suicidio è stato acquisito agli atti del processo del compagno di cella, e non ... corriere.it 'Biglietto d'addio di Epstein nel fascicolo giudiziario dell'ex compagno di cella'Un biglietto d'addio, presumibilmente scritto dal pedofilo suicida Jeffrey Epstein, è custodito nel fascicolo giudiziario del suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, che lo ha riferito al New ... ansa.it la Repubblica. . Il 30 gennaio 2026 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato 3 milioni e mezzo di file riguardanti i contatti di Jeffrey Epstein. Di fronte a una mole così grande di informazioni ci siamo chiesti: cosa fare Abbiamo fatto una scelta u - facebook.com facebook Fosse stato vivo avrebbe(ro) potuto chiedere una consulenza a Jeffrey Epstein x.com