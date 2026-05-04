E’ morto il giornalista Eugenio Ciancimino

Nella notte scorsa è deceduto a Salerno il giornalista Eugenio Ciancimino. Nato a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo, aveva iniziato la sua carriera come cronista politico nella città siciliana. La sua attività si è sviluppata principalmente nel settore dell'informazione, lavorando per diverse testate nel corso degli anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ morto la notte scorsa a Salerno il giornalista Eugenio Ciancimino. Originario di Belmonte Mezzagno (Pa), aveva iniziato la sua attivita’ come cronista politico a Palermo. Alla fine degli anni Sessanta era diventato capo ufficio stampa della compagnia aerea Ati, che aveva lasciato a maggio 1972 per assumere l’incarico di responsabile per la Campania dell’Agi – Agenzia giornalistica Italia – che ha mantenuto per venti anni. E’ stato poi consigliere provinciale di Salerno e successivamente si è occupato di seminari di giornalismo presso l’istituto Della Corte-Vanvitelli di Cava dei Tirreni. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - E’ morto il giornalista Eugenio Ciancimino Notizie correlate Lutto a Salerno per la scomparsa di Eugenio Ciancimino, il giornalista gentiluomoLutto nel giornalismo salernitano per la scomparsa di Eugenio Ciancimino, 89 anni, molto stimato in città ma anche sul territorio regionale. Trovato morto Eugenio Gusmeroli: lo si cercava da 40 giorniIl 68enne di Cosio Valtellino si era allontanato dall’ospedale di Gravedona il 15 gennaio.