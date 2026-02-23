Trovato morto Eugenio Gusmeroli | lo si cercava da 40 giorni

Eugenio Gusmeroli, 68 anni, è stato trovato morto a Domaso dopo essere scomparso volontariamente dal pronto soccorso di Gravedona il 15 gennaio. La sua assenza aveva generato preoccupazione tra familiari e amici, che avevano avviato le ricerche. Il corpo è stato scoperto questa mattina in una zona difficile da raggiungere, tra le rocce e le sterpaglie. La polizia indaga sulle cause del decesso e sulla dinamica dell’accaduto.

Il 68enne di Cosio Valtellino si era allontanato dall’ospedale di Gravedona il 15 gennaio. È stato individuato questa mattina nell’alveo di un torrente A individuarlo sono state le squadre impegnate nelle ricerche, attive da giorni nell’area tra Domaso e Ponte del Passo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Menaggio, i vigili del fuoco del comando provinciale di Como e i tecnici della stazione di Dongo del Soccorso alpino. Il coordinamento sanitario è stato seguito da Soreu dei Laghi. Il punto del ritrovamento, caratterizzato da terreno scosceso e difficile accesso, ha reso necessario un intervento tecnico complesso per il recupero della salma, effettuato in sicurezza dalle squadre specializzate. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Eugenio Gusmeroli svanito nel nulla da Cosio Valtellino da 15 giorni. Che fine ha fatto? L’appello disperato del fratelloDa due settimane, Eugenio Gusmeroli è scomparso nel nulla a Cosio Valtellino. Regoledo di Cosio Valtellino in apprensione: si cerca Eugenio GusmeroliÈ in corso una ricerca a Regoledo di Cosio Valtellino per trovare Eugenio Gusmeroli, scomparso dalla sera di giovedì 15 gennaio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. SCOMPARSA di Eugenio Gusmeroli, 68 anni. Continuano le ricerche https://www.comonews.it/cronaca/scomparsa-di-eugenio-gusmeroli-68-anni-continuano-le-ricerche/ Valentina Tomanin Penelope Lombardia #notizieacomo #giornaleacomo #lanotizianavi - facebook.com facebook