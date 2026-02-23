Trovato morto Eugenio Gusmeroli | lo si cercava da 40 giorni

Da sondriotoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eugenio Gusmeroli, 68 anni, è stato trovato morto a Domaso dopo essere scomparso volontariamente dal pronto soccorso di Gravedona il 15 gennaio. La sua assenza aveva generato preoccupazione tra familiari e amici, che avevano avviato le ricerche. Il corpo è stato scoperto questa mattina in una zona difficile da raggiungere, tra le rocce e le sterpaglie. La polizia indaga sulle cause del decesso e sulla dinamica dell’accaduto.

Il 68enne di Cosio Valtellino si era allontanato dall’ospedale di Gravedona il 15 gennaio. È stato individuato questa mattina nell’alveo di un torrente A individuarlo sono state le squadre impegnate nelle ricerche, attive da giorni nell’area tra Domaso e Ponte del Passo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Menaggio, i vigili del fuoco del comando provinciale di Como e i tecnici della stazione di Dongo del Soccorso alpino. Il coordinamento sanitario è stato seguito da Soreu dei Laghi. Il punto del ritrovamento, caratterizzato da terreno scosceso e difficile accesso, ha reso necessario un intervento tecnico complesso per il recupero della salma, effettuato in sicurezza dalle squadre specializzate. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Eugenio Gusmeroli svanito nel nulla da Cosio Valtellino da 15 giorni. Che fine ha fatto? L’appello disperato del fratelloDa due settimane, Eugenio Gusmeroli è scomparso nel nulla a Cosio Valtellino.

Regoledo di Cosio Valtellino in apprensione: si cerca Eugenio GusmeroliÈ in corso una ricerca a Regoledo di Cosio Valtellino per trovare Eugenio Gusmeroli, scomparso dalla sera di giovedì 15 gennaio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.