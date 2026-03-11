Michele Placido a Sant' Angelo dei Lombardi | una serata di poesia e teatro per la beneficenza

Il 14 marzo 2026 alle 21.00, l’attore Michele Placido si esibirà nella sala teatrale del centro sociale

Il 14 marzo 2026, alle ore 21.00, Michele Placido sale sul palco della sala teatrale del centro sociale "Don Bruno Mariani" di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, per un recital che attraversa secoli di poesia italiana e napoletana. Al suo fianco, il musicista Gianluigi Esposito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Discussioni sull' argomento A Sant'Angelo dei Lombardi il Recital di Michele Placido, un viaggio tra poesia e teatro

